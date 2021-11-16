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Dünya Çin'den Putin'i zora sokacak çıkış: Rusya'dan gelen ürünlerde...
Dünya

Çin'den Putin'i zora sokacak çıkış: Rusya'dan gelen ürünlerde...

Çin Hükümeti, Rusya'dan tedarik edilen bazı ürünlerde koronavirüs saptadıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:41:00 -
Çin'den Putin'i zora sokacak çıkış: Rusya'dan gelen ürünlerde...

Çinli yetkililer, Rusya’dan ithal edilen bazı ürünlerle ilgili önemli bir iddiayı ortaya attı: Çin’in Heihe kenti sağlık yetkilileri, Rusya’dan ithal edilen gıda ürünlerinin bazılarının ambalajlarında koronavirüs saptandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Rusya’daki bir üretici tarafından tedarik edilen çikolatalı gofret, bisküvi, jöle şekerleri ve süt tozlarının ambalajlarında virüs tespit edildiği açıklandı.

Yetkililer, bu ürünlere sahip olan vatandaşlara ürün paketlerini dezenfekte etmeye ve derhal yerel Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile iletişime geçme çağrısı yaptı.

Bu haberin ardından Çin, Rusya’dan ithal edilen bazı ürünlere koronavirüs nedeniyle iharacat kısıtlaması getirdi. Mançurya sınır bölgesi bira, maden suyu, kırmızı şarap, bitkisel yağlar, un, dondurma, dahil bazı ürünlerin Rusya’dan Çin'e ithalatını yasakladı.

Çin geçen ay, dondurulmuş balıkların ambalajlarında koronavirüs tesit edilmesi nedeniyle Rusya’daki bir üreticiden bu ürünün ithalatını yasaklamıştı.

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