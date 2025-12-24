Çin’den Pentagon’a nükleer ayar: "Asıl nükleer canavarı ABD’dir, kendi cephaneliğine bak!"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pentagon’un taslak raporunda yer alan iddiaları sert bir dille reddetti. ABD’nin kendi nükleer modernizasyonunu meşrulaştırmak için Çin’i bir "bahane" olarak kullandığını savunan Lin, asıl nükleer tehlikenin Washington'ın devasa stokları olduğunu ifade etti.

"SAVUNMA ODAKLIYIZ, İLK BİZ VURMAYACAĞIZ"

Pekin yönetimi, nükleer doktrininin tamamen savunma amaçlı olduğunu ve dünyada "nükleer silahı ilk kullanan taraf olmama" ilkesini en kararlı uygulayan ülke olduklarını hatırlattı. Sözcü Lin, Çin'in nükleer kapasitesini ulusal güvenliğin gerektirdiği asgari düzeyde tuttuğunu ve hiçbir ülkeyle silahlanma yarışına girme niyetinde olmadıklarını ekledi.

PENTAGON’UN ‘SİLO’ İDDİASI VE GERÇEK RAKAMLAR

Pentagon raporu, Çin’in kuzeyinde inşa edilen üç yeni sahada 100’den fazla nükleer başlıklı kıtalararası füzenin hazır bekletildiğini iddia etmişti. Ancak uluslararası veriler (SIPRI 2024), ABD ve Rusya’nın binlerce başlığa sahip olduğunu, Çin’in ise 600 civarındaki kapasitesiyle bu iki devin çok gerisinde olduğunu gösteriyor. Pekin, bu rakamsal farka rağmen ABD'nin suçlayıcı tavrını "manipülasyon" olarak nitelendirdi.