Çin’den özel yatırımlar içi yeni hamle

Resmi makamlar mikro, küçük ve orta boy şirketleri teşvik ve aynı zamanda bilimsel ve teknolojik inovasyon yaratılması için uygun vergi politikası uygulayacak ve bunun yanı sıra ucuz arsa temin edecek. Yine ilgili makamlar özel şirketler için finansman kanallarını genişletecek ve finans enstitüleri oluşturacak, düşük finansal maliyete sahip projeleri destekleyecek.

Özel sermayenin, bu türden çekiciliklerle bilimsel ve teknolojik inovasyon projelerine yani mikroçip, biyotıp ve yapay zekâ gibi dallara yönelmesi sağlanacak. Öte yandan özel sermayenin, aralarında hesap kompüterlerinin ve yenilenebilir enerjilerin de bulunduğu dijital altyapıya yönelmesi isteniyor.

Yöneticiler, taşınmaz sektöründe özel yatırımları stabilize etmek ve özel sermayeyi kırsal alanların canlandırılmasına ve sağlık ve eğitim gibi sosyal hizmetlere yönlendirmek amacıyla başka önlemler de aldılar.

Yılın ilk dört ayı içinde Shanghai’de gerçekleşen özel yatırımların önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8 oranında artığını söyleyen Shanghai Kent Kalkınma ve Reform Komisyonu Yöneticisi Gu Jun, özel yatırımların hacim ve kalitesini güvenceye almayı ve özel yatırımlara üst düzey kalite ve değerde bir ekonomik kalkınma yolunda daha önemli bir rol biçmeyi hedefleyeceklerini de belirtti.

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