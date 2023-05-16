Çin’den Karadeniz Tahıl Girişimi’ne destek

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre Çin Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna’daki insani durum hakkında düzenlenen bir toplantıda, çatışan tarafların sivillere yönelik zararları azaltması, nükleer güvenliği ciddi şekilde koruması, çatışma etkilerinin yayılmasını kontrol etmesi gerektiğini yineledi. Zhang Jun, uluslararası toplumu somut harekete geçip, barış müzakeresini sağlamak için çaba göstermeye çağırdı.

Başını ABD’nin çektiği güçlerin, gelişmekte olan ülkelerin ekonomiyi geliştirmesi ve halkın yaşam koşullarını iyileştirmesi için uygun koşulları yaratması gerektiğine dikkat çeken Zhang, uluslararası hukukta hiçbir dayanağı olmayan tek taraflı yaptırımların giderek daha fazla ülkenin tepkisine neden olduğunu ifade etti.

Çin’in Ukrayna sorununda daima barışın tarafında durarak, barış müzakeresini desteklediğini dile getiren Zhang, Çin’in uluslararası toplumla beraber, Ukrayna sorununun siyasi çözümünü sağlamak için çaba harcamaya devam edeceğini söyledi.