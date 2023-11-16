Çin’den insansı robot kararı

İki yıl içinde sadece tekrarlanan ve angarya tipi işleri yapmakla yetinecek makinelerin dışında, insanlarla iletişim kurmayı, insan ile makine arasında gerçek bir etkileşim yaratmayı başaracak robotlar piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Bakanlık, bu robotların, birkaç yıl içinde bugün insanların yaşamında bilgisayar ve akıllı telefonların sahip olduğu etkiye ulaşacağını düşünüyor.

Batılı uzmanlar da Xiaomi gibi cep telefonu üreticisi şirketlerin yakında insansı robotları ile öne çıkacağını tahmin ediyor. Xiaomi tarafından üzerinde çalışılan CyberOne 2025 serisinin bu alandaki ilk ürün olacağı beklentisi mevcut. Diğer Çinli teknoloji şirketleri de insansı robot teknolojisi üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda ve yakında yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi mümkün.