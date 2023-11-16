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Teknoloji Çin’den insansı robot kararı
Teknoloji

Çin’den insansı robot kararı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 01:10:00 -
Çin’den insansı robot kararı

Çin, insansı robotların kitlesel üretimine hazırlanıyor. İnsansı robotların geliştirilmesi ve 2025’ten itibaren kitlesel üretimi, Çin yönetiminin önceliklerinden biri konumunda. Çin Endüstri ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı, kısa bir süre önce açıklanan bir raporunda da Çinli şirketleri, bu konuda tempoyu hızlandırmaya çağırdı. Temel amaç, 2025 yılından itibaren güvenilir insansı robot üretmeyi sağlayacak teknolojiyi oluşturarak, bunları 2027 yılından itibaren seri halde üretmek.

İki yıl içinde sadece tekrarlanan ve angarya tipi işleri yapmakla yetinecek makinelerin dışında, insanlarla iletişim kurmayı, insan ile makine arasında gerçek bir etkileşim yaratmayı başaracak robotlar piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Bakanlık, bu robotların, birkaç yıl içinde bugün insanların yaşamında bilgisayar ve akıllı telefonların sahip olduğu etkiye ulaşacağını düşünüyor.

Batılı uzmanlar da Xiaomi gibi cep telefonu üreticisi şirketlerin yakında insansı robotları ile öne çıkacağını tahmin ediyor. Xiaomi tarafından üzerinde çalışılan CyberOne 2025 serisinin bu alandaki ilk ürün olacağı beklentisi mevcut. Diğer Çinli teknoloji şirketleri de insansı robot teknolojisi üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda ve yakında yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi mümkün.

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