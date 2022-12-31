Çin’den iç tüketimi artırma hamlesi

Buna göre, ticarete dönük makamlar önümüzdeki yıl içinde otomobil satışlarının artarak tahkim edilmesine odaklanacak. Ayrıca resmi çabalar, yeni enerji kullanan araçların alım ve kullanımlarını destekleyecek ve ikinci el araç piyasasının canlanmasını hızlandırmaya dönük olacak. Tatil ve gastronomi sektörünün gelişmesine yardımda bulunulacak ve beyaz eşya ve ev aletlerinin sürümü de teşvik edilecek.

Bu yılın ilk 11 ayı zarfında, Çin'de perakende olarak alınıp satılan toplam tüketim cirosunun yüzde 27,1 kadarı çevrimiçi gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı ülkede bir yandan yeni tüketim biçimlerinin gelişmesini hızlandıracağını bildirirken, diğer yandan da yeşil, akıllı ve sağlıklı tüketime ilişkin tüketim biçimlerinin iyileştirilmesi yönündeki eğilimleri teşvik edip güçlendireceğini açıkladı.