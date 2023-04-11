Çin’den hidrojen boru hattı hedefi

Çin, 400 kilometrelik hidrojen boru hattı inşa etmeyi planlıyor. Çin’in en büyük petrol rafinerisi ve boru hattının işletmecisi olan Sinopec’in başkanı Ma Yongsheng, projeyle hidrojenin ülkenin kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nin Ulankab kentinden başkent Beijing’e transfer edileceğini ve bu projenin ülkenin ilk bölgeler arası ve uzun mesafeli hidrojen boru hattı olacağını söyledi.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, boru hattının ilk aşamasında her yıl 100 bin ton hidrojen taşınması ve uzun vadede boru hattının kapasitesinin 500 bin ton artırma potansiyeline sahip olması bekleniyor. Ma, boru hattıyla İç Moğolistan’dan gelen tedarikin Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki fosil yakıtlardan elde edilen mevcut hidrojen üretiminin yerini alacağını belirtti.