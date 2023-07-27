Çin’den Hakan Fidan’a sürpriz öneri

Ankara’ya bir günlük ziyaret için gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Wang buluşmada, Çin’in Türkiye’nin yeni hükümeti ile karşılıklı stratejik güven ve eşgüdüme dayalı bir iş birliğine hazır olduğunu belirtti. Her iki ülkenin de yükselmekte olan piyasaları temsil ettiği için, büyük ölçüde ortak çıkarlara ve önemli bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Wang, “Çin, Türkiye’nin ulusal koşullarıyla uyumlu bir kalkınma yolunu benimsemesini, bölgesel ve uluslararası arenada daha önemli bir rol oynamasını destekliyor” dedi.

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Çin’in Türkiye ile değişik alanlarda iş birliğini derinleştirmeye ve karşılıklı olarak yaşamsal çıkarlarını, ulusal güvenlik ve istikrarı kararlılıkla korumaya istekli olduklarını belirten Wang, Türkiye’nin Kuşak Yol Girişimi’nde daha aktif rol almasını önerdi.

Çin Dışişleri Bakanı, her iki tarafı, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye’nin Doğu-Batı Koridoru işlevi arasındaki sinerjiyi enerji, eğitim ve kültür alanında iş birliğini ilerletmeye çağırdı. Bakan Çin’in, Türkiye’nin rekabet kabiliyetine sahip ürünlerini ithal etmeye, her iki ülkenin şirketlerini ticari ilişkilerinde kendi para birimlerini kullanma yolunda desteklemeye ve daha çok Çin şirketini Türkiye’ye yatırım yapmaya teşvik etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye, enerji, turizm ve havacılıkta iş birliğini artırmak istiyor

Wang ayrıca Çin’in Türkiye ile ilişkilerini Birleşmiş Milletler ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı çerçevelerde de güçlendirmeye, yükselmekte olan ekonomilerin seslerini bu ortamlarda duyurmaya, gerçek çok taraflılığı desteklemeye, küresel endüstri ve arz zincirlerinin istikrarını güvenceye almaya ve ayrımcılık gibi hatalı uygulamalara karşı çıkarak dengesiz bir dünyaya daha fazla istikrar getirmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görüşme sonrasında Türkiye’nin Çin ile ilişkilerini geliştirmeye çok önem verdiğini belirerek “Türkiye; ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında ‘Çin tehdidi’ iddiasını kabul etmiyor. Çin’in gelişmesini itibarsızlaştırma ve durdurma uygulamalarına karşı çıkıyoruz ve Türkiye’de, Çin’in toprak bütünlüğüne zarar verecek faaliyetlere izin vermeyeceğiz” dedi.

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Fidan, Türkiye’nin Çin’in önerdiği küresel girişimin stratejik öneme sahip olduğuna inandıklarını, Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi’nin inşasına katkı vermeye; ekonomi, ticaret, enerji, havacılık ve turizm alanlarında iş birliğini güçlendirmeye; küresel sorunlarla birlikte baş etmeye ve çok kutuplu bir dünyanın oluşmasını desteklemeye istekli olduğunu da belirtti.