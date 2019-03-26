Çin’den Golan Tepeleri tepkisi Çin, ABD yönetiminin Golan Tepeleri’ni İsrail’in toprağı olarak resmen tanıma kararına tepki gösterdi.

Çin, ABD yönetiminin Golan Tepeleri’ni İsrail’in toprağı olarak resmen tanıma kararına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang bugün yaptığı açıklamada, “Çin, Golan Tepeleri’nin statüsünü değiştirecek her tür tek taraflı girişime karşıdır ve bölgede tansiyonun yükselmesini görmek istememektedir” dedi.

Uluslararası toplumun Golan Tepeleri’ni “işgal altında” olarak tanıdığını hatırlatan Çinli sözcü, BM Güvenlik Konseyi’nin de birçok kez İsrail’in bölgeden çekilmesini talep eden kararlar aldığının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail’in 1967 yılında işgal ettiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini resmen tanıyan başkanlık kararını imzaladı.

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