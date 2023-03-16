Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle

Çin, İran ve Rusya’nın deniz kuvvetlerinin, 15-19 Mart tarihlerinde Umman Körfezi’nde ortak tatbikat düzenleyeceği açıklandı. Söz konusu üç ülke, 2019 ve 2022’den sonra üçüncü kez ortak deniz tatbikatı yapacak.

Çin, ortak tatbikata Nanning isimli güdümlü füze destroyeri göndererek, havadan arama, denizden kurtarma gibi alanlardaki eğitimlere katılacak. Ortak tatbikat, katılımcı ülkelerin deniz kuvvetleri arasındaki somut işbirliğinin derinleştirilmesine yararlı olacağı gibi, tarafların deniz güvenliğini ortaklaşa koruma, denizde kader ortaklığını inşa etme yönündeki irade ve yeteneğini de gösterecek.