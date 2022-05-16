  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kaçıncı Bay Kemal? AK Partili başkan 90'a taktı

İstanbul Sözleşmesi’ni eleştirip aileyi savundu ama… Milli Gazete’den CHP ve İP’e koruma kalkanı!

"İktidara geldiğimizde Atatürk Havalimanına…" Ümit Özdağ bu kez fena uçtu

Sağ gösterip sol mu vuruyor? Altan Tan’ın yeni partisini açıkladı

2 yıldır boş olan eve giren kadın şoke oldu! 'Hayatımda böyle bir şey görmedim'

Belma Simavi’nin ölümü ile hatırlanan gerçekler... Hürriyet'in eski patronundan ahlaksızlık!

Küfürbaza, Ermeni yardakçısına ve terörist savunucuna neler yazıldı neler ! CHP’nin skandal afişleri ortaya çıktı

Kenan Evren gibi mi yapılsın? Bu generalin kafasına tokmakla vurmak lazım!

Rusya'dan o ülkelere çok sert tehdit! Vaziyet alın, çarşı çok fena karışacak

Dünyaya böyle duyurdu: Ordumuz, Rusya sınırında
Dünya Çin'den G7 ülkelerine rest: İşinize bakın
Dünya

Çin'den G7 ülkelerine rest: İşinize bakın

Çin Halk Cumhuriyeti, G7 ülkelerinin kapsamlı yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya desteği durdurma talebini reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başka ülkelerin iç işlerine karışmak yerine, kendi işinize bakın" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 18:03:00 -
Çin'den G7 ülkelerine rest: İşinize bakın

Çin, G7'nin, Batı'nın kapsamlı yaptırımları nedeniyle Pekin'in Rusya'ya desteğini kesmesi yönündeki talebine, ülkenin pozisyonunu ve politikasına kendi karar verdiğini ve yedi üye ülkenin başka ülkelerin iç işlerine karışmak yerine, kendi meselelerine odaklanması gerektiğini belirterek yanıt verdi.

ABD, Almanya, İtalya, Kanada, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın üye olduğu Yediler Grubu'nun (G7) dışişleri bakanları, Cumartesi günü bir bildiri yayımlayarak, Pekin'i 'Rusya'ya dur de' demeye çağırdı.

Bildiride Ukrayna'daki savaşa dikkat çekilerek, "Kremlin'e ekonomik ve askeri yardım sağlamaktan kaçının. Çin, Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını desteklemeli ve Rusya'yı Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığını durdurmaya çağırmalı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Pekin'i 'Rusya'ya Ukrayna'ya karşı savaşında yardım etmemesi', 'Rusya'ya uygulanan yaptırımları baltalamaması' ve 'Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini bilgi manipülasyonu, dezenformasyon ve diğer yöntemlerle haklı çıkarmaması' gibi konularda uyarılar yer aldı.

Pekin'den sert tepki: İşinize bakın

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında talepleri sert bir dille eleştirdi ve G7 ülkelerini yasa dışı yaptırımlar uygulamayı ve diğer ülkeleri kışkırtmayı bırakıp bunun yerine diğer önemli küresel ve iç meselelere odaklanmaya çağırdı.

Çin Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "G7 ülkelerini dünya çapında gerçekten barış ve kalkınmaya odaklanmaya, çifte hatta çoklu standart uygulamaktan vazgeçmeye, güçlerini göstermek için sebepli veya sebepsiz olarak diğer ülkelerin sınırlarına askeri uçak ve gemi göndermeyi durdurmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Zhao ayrıca yedi ulusun 'her fırsatta 'renkli devrimler' için diğer ülkelerin iç işlerine karışmayı bırakması ve yargı yetkisi kullanan egemen ülkelere yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi konusunda uyarı da bulundu.

İngiltere'deki Çin büyükelçiliği sözcüsü, bildirideki 'Tayvan ve Güney Çin Denizi' uyarılarına değinerek, "Vurgulamak istediğim şey, Tayvan ile ilgili, Tibet ile ilgili ve Hong Kong ile ilgili meselelerin tamamen Çin'in iç işleri olduğu ve herhangi bir dış güçten müdahaleye tahammülü olmadığıdır. G7, Çin'in içişlerini parmakla işaret etmeye ne hak ne de yeterliliğe sahiptir." dedi.

Sözcü açıklamasında, "G7 üyelerini, diğer ülkeleri karalamak, diğer ülkelerin içişlerine karışmak ve her yerde sorun çıkarmak yerine, kendi ülkelerinin işlerini bakmaya, kendi insan hakları sorunlarını çözmeye ve Avrupa'da barışı yeniden tesis etmek için ciddi bir şey yapmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay