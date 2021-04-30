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Dünya Çin'den endişelendiren haber! 52 katlı binaya giriş-çıkışlar kapatıldı
Dünya

Çin'den endişelendiren haber! 52 katlı binaya giriş-çıkışlar kapatıldı

Çin'in Hong Kong kentinde bir kişide daha bulaşıcı iki koronavirüs varyantının aynı kişide bir arada görüldüğü öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 11:28:00 -
Çin'den endişelendiren haber! 52 katlı binaya giriş-çıkışlar kapatıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlarının ikisine birden rastlandığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberinde, virüs tespit edilen kişinin çocuk bakıcılığı yapan 39 yaşındaki Filipinli bir kadın göçmen olduğu ifade edildi.

Hastadan alınan numunede Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan "N501Y" ve "E484K" mutasyonunun izlerine rastlandığı belirtildi.

Göçmen işçinin çalıştığı Tung Çung semtindeki 52 katlı rezidansın, tüm sakinlerine test yapılmak üzere yarın sabaha kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Hastanın çalışmak için 2019'da Filipinler'den Hong Kong'a geldiği ve o zamandan beri hiç yurt dışına çıkmadığı kaydedildi.
Kadının bakıcılığını üstlendiği 10 aylık bebeğin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı ifade edildi.

Virüsün kaynağının henüz belirlenememesi, virüsün mutasyona uğramış versiyonunun halihazırda toplum içinde yayılmış olabileceğine dair endişelere yol açtı.

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