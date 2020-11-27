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Dünya Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması
Dünya

Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması

Çin devlet medyası, koronavirüsün Wuhan'dan önce İspanya ve İtalya'da görüldüğünü belirterek, virüsün Çin'e dondurulmuş gıdalar içerisinde gelmiş olabileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:44:00 -
Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması

Dünya'da yaygın kanı salgının ilk günlerinde Kovid-19'un Çin'in Wuhan kentinde bulunan vahşi hayvan pazarından çıkarak diğer dünya ülkelerine yayıldığı teorisiydi.

Çin'de iktidarda bulunan Komünist Partisi'nin yayın organlarından People's Daily gazetesinde çıkan bir haberde, "Kovid-19 salgını Çin'in merkezindeki Vuhan şehrinde başlamadı. Ülkeye dondurulmuş ithal gıda ürünleri yoluyla gelmiş olabilir" ifadeleri yer aldı.

Haberde, Çin Bulaşıcı Hastalık Kontrol Merkezi eski Başkanı Zeng Guang'ın görüşlerine yer verilerek, "Virüs nerede ve ne zaman yayılmaya başladı? Virüsün izini sürmek tüm cevapları vermez. Öyle görülüyor ki Vuhan'da tespit edilmeden önce virüs dünyanın farklı bölgelerinde mevcuttu" denildi.

Zeng Guang ayrıca virüsün ilk Çin'de tespit edilmesinin asıl sebebinin, ülkenin SARS ile mücadele için kurduğu "salgın önleyici sistemin" başarısı olarak değerlendirdi. 

"Kovid-19 Mart 2019'da Barcelona'da kanalizasyonda görüldü"

Çinli eski devlet yetkilisinin açıklamalarında en dikkat çeken ayrıntılardan biri de İtalya ve İspanya örneği oldu. Zeng, virüsün kaynağı olarak İtalya Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yayınlanan ve geçen yıl ekim ayında ülkeye götürülen kanser hastalarının örneklerinde Kovid-19 antikorlarının bulunduğunu söyleyen bir makaleye atıfta bulundu. Başka bir makaleden yapılan alıntıda ise Mart 2019'da alınan örneklerde Barselona'nın kanalizasyon sisteminde SARS-Cov-2'nin izlerinin bulunduğu iddia edildi.

Genetik bilimciden Çin'e tepki

Londra College Üniversitesi profesörlerinden genetik bilimci Francois Balloux, Çinli yetkililerin iddiasına sosyal medyadan cevap vererek, "Gerekli incelemeler yapılmadan ve mevcut kanıt grubu dikkate alınmadan çürük delillerle güçlü kanıtlar ortaya atılıyor" diye konuştu.

Çin daha önce de ABD'yi suçlamıştı

Mart ayında Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü virüsün Amerikan ordusu tarafından Çin'e getirildiğini iddia etmiş, virüsün Wuhan şehrinde ortaya çıktığını söyleyen ABD ve Avustralya hükümetini eleştirmişti.

Kaynak: Euronews

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