Çin'den dikkat çeken mesaj! "Savaş henüz bitmedi"

Çin, sert tedbirleri barındıran "sıfır koronavirüs" politikasından geri adım attı.

Sıkı test uygulamalarından ve kapanmalardan kademeli olarak vazgeçilirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den mücadelenin sürmesi gerektiğine dair mesaj geldi.

2023 ile ilgili mesaj paylaşan Şi, "Salgından bu yana başta sağlık personeli olmak üzere kadro ve kitlelerin çoğunluğu zorluklara göğüs gerdi ve cesaretle direndi." dedi.

Salgın önleme ve kontrolde yeni bir aşamaya geçmekte olduklarını belirten Şi, "Hâlâ mücadele etmek gerekiyor. Herkes sebat ediyor ve çok çalışıyor. Şafak vakti yaklaşıyor. Daha çok çalışalım. Birlik, zafer demektir." ifadelerini kullandı.

Pekin yönetimi, sıkı tedbir politikasından yaşanan protestoların ardından geri adım atmaya karar verdi.