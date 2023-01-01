  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'den dikkat çeken mesaj! "Savaş henüz bitmedi"
Dünya

Çin'den dikkat çeken mesaj! "Savaş henüz bitmedi"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salgının henüz bitmediğini ifade etti ve "hâlâ mücadele etmek gerekiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 11:40:00 -
Çin'den dikkat çeken mesaj! "Savaş henüz bitmedi"

Çin, sert tedbirleri barındıran "sıfır koronavirüs" politikasından geri adım attı.

Sıkı test uygulamalarından ve kapanmalardan kademeli olarak vazgeçilirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den mücadelenin sürmesi gerektiğine dair mesaj geldi.

2023 ile ilgili mesaj paylaşan Şi, "Salgından bu yana başta sağlık personeli olmak üzere kadro ve kitlelerin çoğunluğu zorluklara göğüs gerdi ve cesaretle direndi." dedi.

Salgın önleme ve kontrolde yeni bir aşamaya geçmekte olduklarını belirten Şi, "Hâlâ mücadele etmek gerekiyor. Herkes sebat ediyor ve çok çalışıyor. Şafak vakti yaklaşıyor. Daha çok çalışalım. Birlik, zafer demektir." ifadelerini kullandı.

Pekin yönetimi, sıkı tedbir politikasından yaşanan protestoların ardından geri adım atmaya karar verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23