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Çin’den çok sert açıklama! ‘Geri adım atmayacağız’

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları ile ilgili açıklama yapan Çin Komünist Parti Kabine Sözcüsü 11 ayrı görüşmede Çin'in sözünü tuttuğunu, ancak karşı tarafın 3 defa sözünden cayarak yeni gümrük tarifleri ve diğer şartlar öne sürdüğünü belirtti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:22
Çin’den çok sert açıklama! ‘Geri adım atmayacağız’

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında Pekin yönetimi geri adım atmayacaklarını belirterek Washington'u suçladı.

Çin Komünist Parti Kabine Sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerle yapılan 11 ayrı görüşmede Çin'in sözünü tuttuğunu, ancak karşı tarafın 3 defa sözünden cayarak yeni gümrük tarifleri ve diğer şartlar öne sürdüğünü belirtti ve “İki ülke arasında süren ticaret savaşlarında Pekin yönetimi geri atmayacak” denildi.

 “ABD 3 defa sözünden caydı”

Komünist Parti Kabine Sözcüsü yaptığı açıklamada ABD'li yetkililerle yapılan 11 ayrı görüşmede Çin'in sözünü tuttuğunu, ancak karşı tarafın 3 defa sözünden cayarak yeni gümrük tarifleri ve diğer şartlar öne sürdüğünü kaydetti. Çinli Kabine Sözcüsü "ABD'li yetkililere ne kadar fazla ültimatom verildiyse daha fazlasını istediler" dedi.

Yayımlanan raporda ABD'nin baskı ve zorlama yoluna gittiğini kaydedilirken "Bir ülkenin egemenliğine ve şerefine saygı duyulmalı. İki ülke arasında yapılan anlaşmalarda her iki tarafın çıkarları ve hakları korunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Pazar sabahı basın konferansında paylaşılan raporla Pekin yönetiminin ABD ile uzun süren sorunla alakalı çizgisini belli ettiği belirtiliyor. Çin'in, son günlerde diplomatlarını yurt dışına göndererek ticaret savaşlarıyla alakalı duruşunu uluslararası arenada da duyurmak istediği, ülke içerisinde yaptığı propagandayla da halk desteğini arkasına almayı amaçladığı ifade ediliyor.

İki ülke arasındaki ticaret savaşı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Mart'ta ilan ettiği kararla çelik ve alüminyum ithalatında ek vergi uygulamalarıyla başlayan 'ticaret savaşı', Washington yönetiminin Çinli bir teknoloji firmasının ürünlerini yasaklaması ile iki ülke arasındaki krize yeni bir boyut kazandırmıştı.

ABD, Çin'den yaptığı 250 milyar dolarlık ithal ürüne yüzde 25 vergi getirdiğini açıklamış, Pekin yönetimiyse Beyaz Saray'ın bu kararlarına ABD menşeili 60 milyar dolarlık ürüne vergi getirdiğini duyurmuştu.

Çin geçtiğimiz yıl ABD'ye 423 milyar dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden 104 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:22
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD
  3. Çin
  4. Pekin yönetimi
  5. Komünist Pekin yönetimi
  6. Washington

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