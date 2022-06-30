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Dünya Çin’den Bill Gates’e bir darbe daha!
Dünya

Çin’den Bill Gates’e bir darbe daha!

Her alanda ABD’ye rakip olmak üzere girişimlerini sürdüren Çin, bu kez Bill Gates’in sahibi olduğu Amerikan teknoloji devi Microsoft’a rakip olacak bir platformla ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 14:21:00 -
Çin’den Bill Gates’e bir darbe daha!

YENİ AKİT/ANKARA

Çin’de masaüstü işletim sisteminin geliştirilmesi için “Açık Kylin” platformu kuruldu. Çin Ulusal Sanayi Bilişim Güvenlik Gelişmeleri Araştırma Merkezi (CICS-CERT) dahil birçok birim tarafından geliştirilen “Açık Kylin” platformu, Çin menşeli masaüstü işletim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Microsoft’a rakip!

Bilgisayar mühendisleri, “Açık Kylin” platformunda iletişim sisteminin kaynak kodlarını paylaşarak açık kaynak işletim sisteminin geliştirilmesine ortaklaşa katılabilecek. Microsoft’un rakibi olarak görülen bu platform, Çinli yazılım geliştiricileri China Standard Software ve Tianjin Kylin Information'ın birleşmesi sonucu ortaya çıktı. Kylin’i hem kişisel bilgisayarlar hem de sunucular için platformlar oluşturması bekleniyor.

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Yorumlar

Ömer

Linux da var ...Almanya devlet kurumlari bill gates ürünleri kullanamiyor yasak.Bizde adama para verip aliyoruz.Linux bedava...
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