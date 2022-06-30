Çin’den Bill Gates’e bir darbe daha!

YENİ AKİT/ANKARA

Çin’de masaüstü işletim sisteminin geliştirilmesi için “Açık Kylin” platformu kuruldu. Çin Ulusal Sanayi Bilişim Güvenlik Gelişmeleri Araştırma Merkezi (CICS-CERT) dahil birçok birim tarafından geliştirilen “Açık Kylin” platformu, Çin menşeli masaüstü işletim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Microsoft’a rakip!

Bilgisayar mühendisleri, “Açık Kylin” platformunda iletişim sisteminin kaynak kodlarını paylaşarak açık kaynak işletim sisteminin geliştirilmesine ortaklaşa katılabilecek. Microsoft’un rakibi olarak görülen bu platform, Çinli yazılım geliştiricileri China Standard Software ve Tianjin Kylin Information'ın birleşmesi sonucu ortaya çıktı. Kylin’i hem kişisel bilgisayarlar hem de sunucular için platformlar oluşturması bekleniyor.