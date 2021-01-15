Koronavirüs aşıları ne zaman yapılır? | 30 Aralık’ta Çin’den Türkiye’ye 3 milyon doz CoronaVac aşısı getirildi. Gelen aşılar 14 günlük testlerden geçti. Acil kullanım onayı verilen CoronaVac aşısı 13 Ocak Çarşamba akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. 14 Ocak Perşembe günü ise sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. Bir günde 285 bin kişiye aşı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da aşı olanlar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olduktan sonra 25-30 milyon aşının daha geleceğini açıkladı. Peki, Çin aşıları ne zaman gelir?

Çin’den aşı ne zaman gelecek? 30 milyon aşı ne zamana gelir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Benim şöyle bir özellikle istirhamım var, o da tüm başta siyasi liderler olmak üzere; bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılama noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Tabi burada Bilim Kurulunun biliyorsunuz belirlediği de bir takvim var, bir süreç var. Bu sürece göre yaş gruplarına varıncaya kadar, bunlar da zaten bu sürecin içerisinde. Şu anda ilk etapta malum gelen aşı miktarı belli ve ardından şimdi yaklaşık bir 25-30 milyon aşı daha doz gelecek ve böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla birlikte aşıların ne zaman Türkiye’ye geleceği araştırılmaya başlandı.

Konu hakkında bir iddia gazeteci Muharrem Sarıkaya’dan geldi. Kendisi de aşı gönüllüsü olan Sarıkaya, Habertürk’te yaptığı açıklamada Çin’den Türkiye’ye gelecek olan aşıların hazırlandığını belirtti. Sarıkaya, aşıların beklediğini gerekli izinlerin ardından yola çıkacağını ifade etti. Muharrem Sarıkaya aşıların gelecek hafta Türkiye’ye ulaşabileceğini belirtti.