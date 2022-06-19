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Dünya Çin'den anti-balistik füze denemesi
Dünya

Çin'den anti-balistik füze denemesi

Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze (ABM) denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 23:35:00 -
Çin'den anti-balistik füze denemesi

Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze (ABM) denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Global Times'ın haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orta menzilli anti-balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, füze testinin savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtildi.

Çin'in bu testinin 6'ncı anti-balistik füze denemesi olduğu, füze sistemlerinin dünya atmosferinin dışındaki hedefleri vurabildiği de ifade ediliyor.

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