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Ekonomi Çin'den alüminyum ithalatına AB freni
Ekonomi

Çin'den alüminyum ithalatına AB freni

Avrupa Birliği, Çinli üreticilerin damping yapıp yapmadığını araştırırken "ekstrüzyon ürünlerine" de yüzde 30,4 ile yüzde 48 arasında vergi uygulayacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:00:00 -
Çin'den alüminyum ithalatına AB freni

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen ekstrüde alüminyum ürünlere "yüzde 48'e kadar" vergi uygulama kararı aldı.

Çinli üreticilerin ekstrüde alüminyum ürünlere damping yapıp yapmadığını araştırırken, bu ürünlere vergi uygulama kararı AB'nin resmi gazetesinde yayınlandı.

Buna göre bu Çin ürünlerine yarından itibaren yüzde 30,4 ile yüzde 48 arasında değişen vergi oranları uygulanacak.

Kararda vergilerin geçici olduğu ancak bu kapsamda 5 yıl süreyle vergi uygulayabilecekleri belirtildi.

Avrupa Alüminyum'un Ocak 2020'de AB Komisyonu'na yaptığı şikayeti üzerine Şubat 2020'de AB, genellikle inşaat, nakliye ve elektronik endüstrisi.

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