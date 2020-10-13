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Aktüel Çin'den alüminyum ithalatına AB freni
Aktüel

Çin'den alüminyum ithalatına AB freni

Avrupa Birliği, Çinli üreticilerin damping yapıp yapmadığını araştırırken "ekstrüzyon ürünlerine" de yüzde 30,4 ile yüzde 48 arasında vergi uygulayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:57:27 -
Çin'den alüminyum ithalatına AB freni

BERLİN (AA) - Avrupa Birliği (AB), Çin’den ithal edilen ekstrüzyon alüminyum ürünlerinde "yüzde 48’e kadar" vergi uygulama kararı aldı.

Çinli üreticilerin ekstrüzyon alüminyum ürünlerinde damping yapıp yapmadığı araştırılırken, bu ürünlere vergi uygulanması yönündeki karar da AB'nin resmi gazetesinde yayımlandı.

Buna göre, yarından itibaren söz konusu Çin ürünlerine yüzde 30,4 ile yüzde 48 arasında değişen oranlarda vergi uygulanacak.

Kararda, vergilerin geçici olduğu ama bu kapsamda 5 yıl süreyle vergi uygulayabileceği belirtildi

AB, Avrupa Alüminyum’un Ocak 2020’de AB Komisyonu'na şikayeti üzerine Şubat 2020’de Çin’in genellikle inşaat, ulaşım ve elektronik sektöründe kullanılan alüminyum ekstrüzyonlarda ürünlerin hacmi ve fiyatı arasında doğrusal olmayan fark gerekçesiyle damping yapıp yapmadığını incelemeye almıştı.

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