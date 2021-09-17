Çin’den AB’ye sert uyarı

Münübe Yılmaz

Çin, Almanya’nın Çinli firmalara karşı uyguladığı ayrımcılığı sona erdirmemesi halinde gerekli cevabı vereceği konusunda Almanya ve AB’ye uyarıda bulundu. Çin’in Almanya Büyükelçiliği’nin ticaret danışmanı Wang Weidong, Almanya ve AB yetkililerinin ABD’nin baskısı ile Çinli firmalara karşı baskı e ayrımcılık yaptığını belirterek, Çin’e karşı yapılan her türlü eyleme karşı ülkesinin sessiz kalmayacağını dile getirdi. “AB’deki bazı insanlar yabancı yatırımların kısıtlanması ve ekstra vergi kesilmesi gibi bir takım yaptırımlar ile Çin’e karşı açık bir ayrımcılık sergiliyorlar. Ticari kurallar legal bir şekilde uygulandığı takdirde sorun yok fakat uygulanan kurallar maalesef politik koşulların etkisi altında kalıyor” açıklamasında bulunan Weidong, Çin hakkında ortaya sürülen asılsız haberlerin Almanya’daki Çinli firmaları olumsuz etkilediğini dile getirdi. Alman yatırımcıların Çin’e girmelerinde bir sorun olmadığını belirten Çinli yetkili, Çinli firmaların Almanya’ya girmesine izin verilmediğini vurgulayarak, “Eğer Çin ve AB arasındaki ilişkileri onarmaya çalışmaz, Çin karşıtı politikalara devam ederseniz, bunun sizin için ağır sonuçları olacaktır” dedi.