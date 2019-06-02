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Çin’den ABD’ye Tayvan uyarısı: “Çin ile ABD arasında savaş her iki ülke ve dünya için felaket olur”

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, Washinton’u Tayvan ve Güney Çin denizi güvenlik anlaşmazlıklarına burnunu sokmama konusunda uyarıda bulunarak ABD ile savaşın dünya için bir felaket olacağını söyledi.

02 Haziran 2019 Pazar 16:29
Çin’den ABD’ye Tayvan uyarısı: “Çin ile ABD arasında savaş her iki ülke ve dünya için felaket olur”

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, Washinton’u Tayvan ve Güney Çin denizi güvenlik anlaşmazlıklarına burnunu sokmama konusunda uyarıda bulunarak ABD ile savaşın dünya için bir felaket olacağını söyledi.


Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin Tayvan Çin devleti ile Çin ana kıtasını ayıran Tayvan boğazından ABD Deniz kuvvetlerine ait gemileri geçirmesineöfkelenen Çin, ABD’ye sert bir uyarıda bulundu.


Singapur’da Asya’nın Öncelikli Savunma Zirvesi’nde Shangri-La Dialogue Dilayog’da konuşan Wei Fenghe, Çin’in kutsal toprağı olarak gördüğü Tayvan için gerekirse güç kullanacaklarını söyledi. Fenghe, “Eğer herhangi birisi Çin’in Tayvan ile ilişkilerine müdahale edecek olursa Çin sonuna kadar savaşacaktır” dedi.


2011’den beri Shangri-La Diyalog zirvesinde konuşan ilk Çin Savunma Bakanı olan Fenghe, Pekin’in Asya’daki askeri operasyonlarının yalnızca kendini savunma olduğunu vurguladığı konuşmasında, Çin’in çıkarlarına bir saldırı olması durumunda karşı atağa geçmek için hiç tereddüt etmeyeceğini söyledi.


Fenghe, “Çin kendisine saldırılmadıkça saldırmayacaktır" diyerek Çin ile ABD arasındaki bir çatışmanın sonuçlarının felaket olacağı uyarısında bulundu.


Wei Fenghe, “Taraflar arasında bir anlaşmazlık veya bir savaş çıkmasının her iki ülkeye ve dünyaya felaket getireceğini anlıyor” dedi.


Çoğu ülkenin olduğu gibi ABD, Tayvan arasında resmi ilişkisi olmamasıyla birlikte, Tayvan’ın en büyük silah tedarikçisi ve önemli destekçisi durumunda bulunuyor. ABD’ninSavunma Bakan vekili olan Patrick Shanahan, Cumartesi günü Shangri la toplantısında, Çin’in Asya’daki davranışını parmaklarının ucuna basarak izlemeyeceğini söyledi.


Toplantıya Çin Halk Kurtuluş Ordusu Üniformasıyla gelen Çin Savunma Bakanı Fenghe, “Hiçbir teşebbüs Çin’ibölmeyi başaramayacaktır. Tayvan sorununa yapılacak herhangi bir müdahale başarısızlığa mahkumdur” dedi.Wei, "Eğer her kim Tayvan’ı Çin’de ayırmaya cesaret ederse Çin ordusu başka bir seçimi olmadan her türlü maliyete rağmen savaşmak zorunda kalacaktır. ABD bölünemez, Çin de öyle. Çin birleşmeli ve birleşecektir” dedi.


Sert bir ticari savaş ile ABD ile Çin’in ilişkiler artan bir şekilde gerildi. ABD Tayvan’ı desteklerken Çin Güney Çin bölgesinde askeri gövde gösterisinde bulunuyor. ABD de aynı bölgede serbest deniz ticareti için devriye faaliyetlerinde bulunuyor.


Mayıs ayında Tayvan’ın Milli Güvenlik Başkanı David Lee geçen 40 yıl içinde ilk defa Beyaz Saray Milli Güvenlik danışmanı John Bolton ile görüşerek ABD ile Tayvan güvenlik görevlilerinin arasındailk görüşmeyi başlattı.


Haziran ayında başkanlık seçimi yapacak olan Tayland Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen , Çin’i Tayvan’ın Cumhuriyetini yıkmak istemekle suçluyor veAdanın bağımsızlığını koruyacağını söylüyor.


Wei, ABD’ye gönderme yaparak “Bazı ülkeler bölge dışından Güney Çin Denizi’ne gelerek serbest deniz ticareti adına güç gösterisinde bulunuyor” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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