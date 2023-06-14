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Dünya Çin’den ABD’ye suçlama
Dünya

Çin’den ABD’ye suçlama

Yeniakit Publisher
2023-06-14 00:20:00 -
Çin’den ABD’ye suçlama

Çin yaptığı açıklamada, ABD’ye bilgisayar ülkesi korasını suçlamasında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada çeşitli ülkelerden gelişigüzel sırları izleyen ve çalan ve kendi suçlarını örtbas etmeye çalışan bir bilgisayar korsanı ülkesinin mahkemede yargılanması gerektiği ifade edildi. Bir gazetecinin “Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, ‘WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, bir ülkenin diğer ülkelere karşı yasadışı eylemlerini ortaya çıkarmada önemli işler yaptı ve herkes onu korumalı’ dedi. Çin bunu nasıl değerlendiriyor?” şeklinde bir soru yöneltti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, olağan basın toplantısında söz konusu soruya şu yanıtı verdi: “Mahkemede yargılanması gereken Assange değil, diğer tüm ülkelerden ayrım yapmadan sırları izleyen ve çalan ve kendi suçlarını örtbas etmeye çalışan bir bilgisayar korsanı ülkesidir.”

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