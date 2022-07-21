Çin’den ABD’ye bir uyarı daha
Çin ve ABD eksenli Pasifik gerilimi giderek tırmanıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Çin’in Taiwan adasını ziyaret etmesi halinde, bunun “Tek Çin” ilkesinin yanı sıra Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye aykırı bir adım olacağını açıkladı.
Yeni akit/Ankara
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün Beijing’de düzenlenen basın toplantısında, Çin tarafının Pelosi’nin Taiwan’ı ziyaret etmesine karşı çıkma tutumunu defalarca beyan ettiğine işaret ederek, ABD Kongresi’nin ABD yönetiminin bir parçası olduğunu, ABD’nin Taiwan meselesiyle ilgili taahhütlerine dikkatle sadık kalması gerektiğini vurguladı.
Wang Wenbin, olası ziyaretin, Çin’in egemenliğiyle toprak bütünlüğünü ciddi şekilde zedeleyeceğini, Çin-ABD ikili ilişkilerinin siyasi zeminini sarsacağını, “Taiwan’ın bağımsızlığı” yanlısı bölücü güçlere yanlış bir sinyal göndereceğini kaydetti.