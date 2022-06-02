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Dünya Çin’den 9 yeni uydu hamlesi
Dünya

Çin’den 9 yeni uydu hamlesi

Çin’in ABD karşısındaki uzay yarışı yeni hamlelerle devam ediyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomisi olan ülke, yeni teknolojilerin kullanımını artırmak üzere 9 yeni uydu daha fırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 14:58:00 -
Çin’den 9 yeni uydu hamlesi

 

YENİ AKİT  ANKARA

Çin’in uzay çalışmaları 9 yeni uydunun fırlatılmasıyla sürüyor. Jilin-1 uydu takımyıldızına ait 9 yeni uydu bugün saat 12.00’de Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı. Uzun Yürüyüş-2C roketiyle uzaya gönderilen uyduların belirlenen yörüngelere oturduğu bildirildi.

Uydular akıllı bağlantılı araçlar için kullanılacak

Çin Uluslararası Radyosu’nun bildirdiğine göre uydular, ağırlıklı olarak, akıllı bağlantılı araçlar için seyahat hizmetleri, araçların veya cep telefonlarının uyduyla etkileşimi gibi teknolojilerin araştırılması ve doğrulanmasında kullanılacak. Uydular, ayrıca deniz çevresi koruma çalışmalarına da destek verecek. Uzun Yürüyüş roket serisi, 422’nci fırlatma misyonunu gerçekleştirdi.

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