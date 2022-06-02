Çin’den 9 yeni uydu hamlesi
Çin’in ABD karşısındaki uzay yarışı yeni hamlelerle devam ediyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomisi olan ülke, yeni teknolojilerin kullanımını artırmak üzere 9 yeni uydu daha fırlattı.
YENİ AKİT ANKARA
Çin’in uzay çalışmaları 9 yeni uydunun fırlatılmasıyla sürüyor. Jilin-1 uydu takımyıldızına ait 9 yeni uydu bugün saat 12.00’de Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı. Uzun Yürüyüş-2C roketiyle uzaya gönderilen uyduların belirlenen yörüngelere oturduğu bildirildi.
Uydular akıllı bağlantılı araçlar için kullanılacak
Çin Uluslararası Radyosu’nun bildirdiğine göre uydular, ağırlıklı olarak, akıllı bağlantılı araçlar için seyahat hizmetleri, araçların veya cep telefonlarının uyduyla etkileşimi gibi teknolojilerin araştırılması ve doğrulanmasında kullanılacak. Uydular, ayrıca deniz çevresi koruma çalışmalarına da destek verecek. Uzun Yürüyüş roket serisi, 422’nci fırlatma misyonunu gerçekleştirdi.