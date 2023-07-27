Çin’den 30 milyon kamyon kararı

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Ruiqiu, son yıllarda ülkede yüksek nitelikli kalkınma ile üst düzey çevre koruma arasındaki dengeyi sağlayarak, yüksek emisyonlu, düşük verimli ve yüksek enerji tüketen projelerin artmasını önlediğini belirtti.

Resmi verilere göre, 2022 yılının sonuna kadar Çin, demir çelik üretiminde yaklaşık 300 tonluk ve çimento üretiminde 400 tonluk kapasite fazlasını azalttı. Karbon ayak izini azaltmak için taşımacılık alanında da düzenlemeler yapılan ülkede, 30 milyondan fazla eski ve yüksek emisyonlu taşıt da trafikten kaldırıldı.

Ayrıca, Çin'de 1 milyar 30 milyon kilovatlık kömür yakıtlı elektrik üretim kapasitesi ve 680 milyon tonluk demir çelik üretim kapasitesi ultra düşük emisyon seviyelerine dönüştürüldü veya dönüştürme süreci ediyor.