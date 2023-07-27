  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu, lastikleri kabak, arızalı itfaiye aracını göreve göndermiş! Ekrem’den ihanet gibi ihmal!

Renault'dan radikal bir karar! Yüzlerce araç: İmzalar ile o modellerden biri üretimden kaldırılıyor!

Murat Ongun "her gün dezenfekte ediliyor" demişti... Metrodaki görüntü mide bulandırdı!

Bütün çalışanları ilgilendiriyor! Hiç zam almasa bile ücretler artacak

Önder Sav'dan Kılıçdaroğlu'na "temiz biri" tepkisi! Derhal toplanın

F-16'lar için imzalar atıldı

UNESCO açıklamayı yaptı: Okullarda akıllı telefon yasaklansın! Nihayet adımlar atıldı, milyonların gözü kulağı orada

Havada karada denizde artık yüzde 100 yerli! IDEF'e Türk firmaları damga vurdu

İsrail'de isyan dalga dalga büyüyor! Hava kuvvetlerinde yüzlerce pilot görevi bıraktı

CHP'de rant ve koltuk kavgası bitmiyor! 2 ayda tüm kirli çamaşırları ortaya döküldü
Dünya Çin’den 30 milyon kamyon kararı
Dünya

Çin’den 30 milyon kamyon kararı

Yeniakit Publisher
2023-07-27 15:40:00 -
Çin’den 30 milyon kamyon kararı

Çin, 30 milyondan fazla eski ve yüksek emisyonlu taşıt da trafikten kaldırıldı.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Ruiqiu, son yıllarda ülkede yüksek nitelikli kalkınma ile üst düzey çevre koruma arasındaki dengeyi sağlayarak, yüksek emisyonlu, düşük verimli ve yüksek enerji tüketen projelerin artmasını önlediğini belirtti.

Resmi verilere göre, 2022 yılının sonuna kadar Çin, demir çelik üretiminde yaklaşık 300 tonluk ve çimento üretiminde 400 tonluk kapasite fazlasını azalttı. Karbon ayak izini azaltmak için taşımacılık alanında da düzenlemeler yapılan ülkede, 30 milyondan fazla eski ve yüksek emisyonlu taşıt da trafikten kaldırıldı.

Ayrıca, Çin'de 1 milyar 30 milyon kilovatlık kömür yakıtlı elektrik üretim kapasitesi ve 680 milyon tonluk demir çelik üretim kapasitesi ultra düşük emisyon seviyelerine dönüştürüldü veya dönüştürme süreci ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23