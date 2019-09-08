Çin'deki Sıçuan depremi Sıçuan eyaletinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

PEKİN (AA) - Çin'in Sıçuan eyaletinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin güneybatı kesiminde bulunan Sıçuan eyaletinin Neyciang kentine bağlı Veyyüen ilçesinde bu sabah meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Depremden hemen sonra 4 şiddetinde artçı sarsıntıların yaşandığı bölgede 17 ev yıkılırken, 215 ev zarar gördü.

Kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bölgede deprem nedeniyle elektrik kesintileri de yaşandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.





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