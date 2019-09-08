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Çin'deki Sıçuan depremi

Sıçuan eyaletinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

08 Eylül 2019 Pazar 10:46
Çin'deki Sıçuan depremi

PEKİN (AA) - Çin'in Sıçuan eyaletinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin güneybatı kesiminde bulunan Sıçuan eyaletinin Neyciang kentine bağlı Veyyüen ilçesinde bu sabah meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Depremden hemen sonra 4 şiddetinde artçı sarsıntıların yaşandığı bölgede 17 ev yıkılırken, 215 ev zarar gördü.

Kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bölgede deprem nedeniyle elektrik kesintileri de yaşandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:46
  1. Çin
  2. Deprem

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