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Dünya Çin'deki bir altın madeninde facia yaşandı
Dünya

Çin'deki bir altın madeninde facia yaşandı

Çin'in Şandong eyaletindeki bir altın madeninde çıkan yangın sonucu 10 kişinin mahsur kaldığı madende 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 15:26:00 -
Çin'deki bir altın madeninde facia yaşandı

Çin'in Şandong eyaletindeki bir altın madeninde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua ajansının haberine göre, eyaletin Caoyüen kentindeki Saociava Altın Madeni'nde sabah saatlerinde işçilerin ekipman bakımı yaptığı sırada yangın çıktı.

Yangın sonucu 10 kişinin mahsur kaldığı madende 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eyaletin Yentai kentindeki bir madende ise 11 Ocak'ta patlama meydana gelmişti. 22 kişinin mahsur kaldığı madende en az 10 kişi yaşamını yitirmiş geri kalanlar yaklaşık 2 hafta süren kurtarma çalışmalarının ardından yer altından çıkarılmıştı.

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