Çin'de "yok artık" dedirten olay! Başına kedi düşen adam bilincini kaybetti

Çin'de kameralara anbean yansıyan trajikomik bir olay yaşandı.

Ülkenin yerel basınında yer alan habere göre, köpeğini gezdiren adamın başına balkondan yuvarlanan bir kedi düştü.

Bilincini kaybetti

Hiç beklemediği bir anda başına kedi düşmesiyle sert bir darbe alan adam yere yığıldı. Etraftakilerin de ne olup bittiğine anlam veremediği olay sonrası bilincini kaybeden adam uzun bir süre yerde hareketsiz bir şekilde kaldı.

Köpek, sahibini yaralayan kediyle dalaştı

Sahibinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören köpek ise, şaşkınlığa neden olan kediyi bir apartman girişinde buldu. Karşı karşıya gelen iki hayvan birbirleriyle dalaşmaya başladı.

Basına yansıyan haberlerde kedinin, başına düştüğü adamın komşusuna ait olduğu belirtilirken, yaralanan adam 23 gün boyunca hastanede tedavi gördü.

Komşusundan tazminat istedi

Öte yandan, fizik tedavi gören adamın boyunluk takmaya devam ettiği ve komşusundan tazminat istediği aktarıldı.