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Dünya Çin'de yeni virüs paniği! Endişelendiren görüntüler
Dünya

Çin'de yeni virüs paniği! Endişelendiren görüntüler

Çin'de bulunan Şangay Pudong havalimanında bazı çalışanlarda SARS virüsü tespit edilmesinin ardından karantinaya alınmak istenen binlerce kişi kaçmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 09:52:00 -

Geçtiğimiz yıl Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanmaya devam ediyor.

1 yıl önce çıkan koronavirüs salgınına tam anlamıyla bir çözüm bulunamamışken, Çin'den gelen yeni görüntüler izleyenlerde endişe yarattı.

Endişe verici görüntüler

Çin'in Şangay-Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında hem koronavirüs hem de SARS virüsü tespit edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Yetkililer, kargo çalışanlarında hangi virüse yakalandığı konusunda net bir açıklama yapmazken, Çin medyası SARS virüsü olabileceğini iddia etti. 

Paniğe neden oldu

Kargo çalışanlarında tespit edilen virüsün belirsizliği yaşanırken, yetkililerce karantinaya alınmak istenen binlerce kişi havalimanından kaçmaya çalıştı.

Tam bir kargaşa havasının yaşandığı görüntülerde, yetkili personellerin havalaanından çıkmak isteyenleri tutmakta güçlük çektiği görüldü.

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