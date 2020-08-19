Çin'de yeni felaket! 7. kez tekrarladı
Koronavirüs nedeniyle eleştirilerin odağında olan Çin'de hortum felaketi yaşanıyor.
Dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüsün çıkış yeri olarak gösterilen Çin’den yeni bir felaket haberi geldi.
Ülkenin Guangdong eyaletini Higos tayfunu etkisi altına aldı. Fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu bölge için turuncu uyarı yapıldı. Tayfun ile ilgili yapılan uyarılarda, fırtınanın 20 kilometre hız ile ülkenin kuzeybatısına doğru ilerleyerek gücünü yitireceği kaydedildi.
Bölgede yaşanan Felaket nedeniyle ağaçlar devrilirken yolları su bastı.
Tayfun ile ilgili acil kodlu uyarı 3’ten 2’ye çıkarıldı.
‘Bu yıl tam 7 kez oldu’
Ülkede 2020’nin başından bu yana 7. Tayfun yaşandı.