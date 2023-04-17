Çin’de tescil edilen yazılım sayısı 1 milyon 835’e çıktı

Çin Telif Hakkı Koruma Merkezi, 2022 Ulusal Bilgisayar Yazılımı Telif Hakkı Tescil Analizi Raporunu yayımlandı. Rapora göre, telif hakkı korunması ve inovasyon ortamının optimizasyonu ve iyileştirilmesiyle, yazılımın kalitesi ve miktarı son 10 yılda çok yönlü bir şekilde arttı, çok sayıda sektör ve endüstri yenilik ve gelişme yolunda sağlam adımlar attı.