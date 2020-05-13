  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çin'de son 24 saatte 7 Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:40:05 -
Çin'de son 24 saatte 7 Kovid-19 vakası görüldü

PEKİN (AA) - Çin'de son 24 saatte 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, kuzeydoğudaki Jilin eyaletinde 6, ülkenin en büyük kenti Şanghay'da ise 1 vaka görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 104 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Dün, salgının ilk çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ise son günlerde vaka sayısında artış görülmesi nedeniyle kentte yaşayan 11 milyon kişiye test yapılmasının planlandığı duyurulmuştu.

Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 926'ya yükselirken, salgın sebebiyle 4 bin 633 kişi yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı