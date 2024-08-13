Çin’de şoke eden görüntüler! Canlı canlı yiyeceği böcekten beklenmedik intikam
Çin'de bir kadın canlı canlı yiyeceği böceğin hışmına uğradı.
Çin'de kaydedilen bir videoda, bir kadının canlı olarak kaynar suya atmaya çalıştığı böceğin, tencereden kurtulmayı başardıktan sonra kadının kolunu ısırdığı anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kadın, böceğin beklenmedik saldırısı sonrası acı içinde ağlamaya başladı. Olayın görüntüleri, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak izleyenleri şaşkına çevirdi.
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