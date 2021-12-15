Çin’de sıra dışı hırsızlık

Çinli bir adam, eski kız arkadaşının uyurken göz kapaklarını kaldırıp cep telefonunda yüz tanıma yazılımı kullanarak banka hesaplarından yaklaşık 18 bin pound (350 bin lira) aktardığı için 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in güneyindeki Nanning kentindeki bölge halk mahkemesi tarafından verilen karara göre, soyadı Huang olan 28 yaşındaki sanık, eski kız arkadaşının parmak izlerini kullanarak Huawei cep telefonunun kilidini açtı ve ardından erişim sağlamak için yüz tanıma özelliğini kullandı.

Huang, önce şifreyi değiştirdi ve nakit, banka ve kredi limiti hesaplarından 150 bin yuan’dan fazla para aktardı.

Yerel gazete Nanning Evening News’i haberine göre, Huang bir süredir yüklü kumar borçlarıyla boğuşuyordu.

Geçen aralık ayında, eski sevgilisi ile bir araya geldi. Gazetede yer verilen detaylara göre; ona uyku getirecek bir soğuk algınlığı ilacı verdi. Mağdur, ertesi sabah banka havaleleriyle ilgili uyarıları aldıktan sonra endişelendi ve hemen polise şikayette bulundu.

Huang, kumara devam etmeden önce parayı borçlarını ödemek için kullandı. Huang, nisan ayında gözaltına alındı ve suçlu bulundu. Ayrıca 20 bin yuan para cezasına çarptırıldı.