Çin'de sınırsız çocuk sahibi olmaya izin çıktı

Çin'in Sichuan eyaletinde nüfusun azalması nedeniyle, çiftlerin istedikleri kadar çocuk sahibi olmalarına izin verilecek.

Geçen yıl, Çin'den 62 yıl sonra bir ilk yaşandı ve nüfus ilk kez düştü. On yıllardır ülkenin tek çocuk politikası vardı. 2021 yılında ulusal olarak üçe çıkarıldı.

Sichuan eyaletindeki politika değişikliğinin bir parçası olarak artık evli olmayan kişiler de çocuk yetiştirebilecek.

Tek çocuk politikası geride kaldı

Çin, 1979'da uygulamaya koyduğu tartışmalı tek çocuk politikasını 2016'da kaldırdı. Kuralları çiğneyen aileler para cezasına çarptırıldı ve hatta bazı durumlarda işlerini kaybetti.

Ancak 2016'da başlayan değişiklikler doğum oranındaki düşüşü durduramadı. Çin'de geçen yıl ilk kez ölümler doğumları geçti. Şimdi, ülkenin güneybatısındaki 80 milyon nüfuslu Sichuan eyaletinde insanların sahip olabileceği çocuk sayısında herhangi bir sınırlama olmayacak.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, doğum oranlarını artırmayı öncelik haline getirdi. Hükümet, düşen oranları tersine çevirmek veya yavaşlatmak için vergi indirimleri ve daha iyi anne sağlığı hizmetleri teklif etti.

Japonya da dahil olmak üzere komşu ülkeler de düşen doğum oranlarıyla karşı karşıya. Japonya başbakanı, ülkesinin bir toplum olarak işlev görememenin eşiğinde olduğunu söyledi.