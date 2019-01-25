Çin'de şiddetli patlama!

Gelen bilgilere göre Çin'in Çangçun şehrinde lüks markaların olduğu bir alışveriş merkezinde büyük bir patlama meydana geldi.

Tanıklar patlamanın Wanda Shopping Plaza'nın üst katında olduğunu ve ardından birkaç patlamanın daha duyulduğunu söyledi.

Patlamanın sebebinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi.