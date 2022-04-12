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Dünya Çin'de sel felaketi! 10 bin kişi etkilendi
Dünya

Çin'de sel felaketi! 10 bin kişi etkilendi

Çin’in Siçuan eyaletinde fırtınanın getirdiği şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarından 10 bin kişi etkilenirken 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 23:42:00 - 2022-04-12 23:53:17

Çin’in Siçuan eyaletini vuran fırtınada 20 kişi hafif şekilde yaralanırken, 10 bin kişi şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskınlarından etkilendi.

Çin’in Siçuan eyaletinde yer alan Anyue’yi fırtına vurdu. Kentte etkili olan en şiddetli rüzgarın hızı saatte yaklaşık 144 kilometreye ulaşırken, en az 10 bin kişi fırtınanın getirdiği şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilendi.

20 kişi yaralandı

Fırtına nedeniyle 20 kişi hafif şeklide yaralanırken, 16’sının tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

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