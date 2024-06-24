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Dünya Çin'de sel: 4 ölü
Dünya

Çin'de sel: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2024-06-24 14:16:00 -
Çin'de sel: 4 ölü

Çin'in Hunan eyaletindeki meydana gelen sel olaylarında 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu.

Çin'in Hunan eyaletindeki meydana gelen sel olaylarında 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu.

Yetkililer yaptığı açıklamada, sağanak yağmurların orta Çin'in Hunan eyaletindeki bir ilçede dağlarda sellere yol açtığını, 4 kişinin öldüğünü ve bir kişinin kaybolduğunu söyledi.

Yuanling bölgesinde etkili olan sağanak yağış, dağlarda sel oluşmasına ve kasabada şiddetli su birikintilerine neden oldu.

Yetkililer, acil durum müdahale programını devreye soktu ve gerekli tedarik ve enerji, telekomünikasyon ve ulaşım restorasyon çalışmaları için çalışmalara başladı. (İLKHA)
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