0553 313 94 23

Çin'de protestoculara sopalı saldırı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto edenlere, bir grup sopalarla saldırdı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:34
Çin'de protestoculara sopalı saldırı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki "Kuzey Noktası" bölgesinde toplanan göstericiler, bir grubun sopalı saldırısına uğradı.

Göstericiler, saldırganlara trafik konileri ve metal barikatlar fırlatarak karşılık verdi.

Bu arada, bölgede alınan genel grev kararı nedeniyle 250'den fazla hava yolu seferi iptal edildi, havalimanına ulaşımı sağlayan 15 yol kapatıldı ve 3 tünelde geçiş engellendi.

Göstericilerin 8 metro durağını işgal etmesi nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşandı.

Diğer yandan, Hong Kong polisinin resmi sitesinden yapılan açıklamalarda, göstericilerin yolları kapattığı, polis ekiplerine çeşitli nesneler atarak kamu güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Göstericilere birçok kez dağılmaları uyarısında bulunulduktan sonra göz yaşartıcı gaz ve minimum güç kullanılarak müdahale edildiği bildirildi.

Bölge sakinleri, kapı ve pencerelerini kapatmaları yönünde uyarıldı.

Çin Devlet Konseyine bağlı Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi de yarın protestolara ilişkin açıklama yapılacağını duyurdu.

500'den fazla gözaltı

Hong Kong polisi, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si bugün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların yaşlarının 14 ile 76 arasında değiştiği belirtildi.

Gösterilerde 139 güvenlik görevlisinin yaralandığı, protestoculara karşı binden fazla göz yaşartıcı gaz ve çok sayıda plastik mermi kullanıldığı kaydedildi.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.  

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların, Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Baş Yönetici Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM Teksas'taki "terör saldırısını" kınadı
    1. BM Teksas'taki "terör saldırısını"..
    2. Doç. Dr. İlker Yardımcı’nın eseri..
    3. Kerkük'te uyuşturucu operasyonu
    4. Katil İsrail, Filistin köyü Arakib'i..
    5. Düzensiz göçmenler kendi imkanlarıyla..
    6. Çorum’da “bal hasadı” başladı
    7. İzmir’in Konak ilçesinde, henüz..
    8. Rize’de haber alınamayan vatandaş ölü..
    9. Esed'in kuzeninden çok sert tepki!
    10. Trump onların idamını istedi
    11. Askeri havalimanın yanında tutuşan..
    12. Prototip uçan otomobil deneme uçuşu..
    13. Beşiktaş'ta divan kurulu üyeleri..
    14. İsveç'te dilenmek bile parayla!
    15. Hindistan, Cammu Keşmir'in özel..
    16. Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme
    17. 22 aylık bebek lüks restoranda..
    18. Bursa’daki yangına Eskişehir’den..
    19. Milli judoculardan Vali Deniz’e ziyaret
    20. Ankara'da Özge'yi tartıştığı ağabeyi..
    21. Bursa'daki orman yangını
    22. Radja Nainggolan'ın yeni takımı
    23. Devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
    24. Pekcan: ABD Ticaret Bakanı eylülde..
    25. GÜNCELLEME 2 - Libya'da Hafter..
    26. Tatilciler Gelibolu plajına akın etti
    27. Şiddetli rüzgar ağaçları devirip geçti
    28. Çin'de protestoculara sopalı saldırı
    29. Jan Vesely, Dünya Kupası'nda yer..
    30. Ayhan Akman istifa kararı aldı!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı