Çin’de perakende satış hacmi 6.4 trilyon dolara ulaştı
Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, 2022 yılında ülkede gerçekleştirilen perakende satış hacminin 44 trilyon yuanı (yaklaşık 6 trilyon 470 milyar dolar) bulduğunu belirtti.
Sheng Beijing’de düzenlenen basın toplantısında, 2022 yılında ülkede otomobil satış miktarının önceki yıla göre yüzde 2,1 oranında artarak 26 milyon 860 bini, yeni enerjili otomobil satış miktarının ise önceki yıla göre 1 kat artarak 6 milyon 890 bini bulduğunu ifade etti.
Sheng, 2022 yılında ülkede e-ticaret hacminin önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında arttığı ve toplam perakende satış hacminin yüzde 27,2’sini oluşturduğunu sözlerine ekledi.