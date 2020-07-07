Çin'de öğrenci taşıyan otobüs kanala uçtu: Çok sayıda ölü var
Çin'de katliam gibi bir kaza yaşandı. Öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalının içine düştü. Kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalının içine düştü. Yerel medya, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Kaza, Çin'in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs, otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalının içine düştü. Yerel medya, kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.