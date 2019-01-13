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Çin'de maden ocağında göçük: Çok sayıda ölü var

Çin'de bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 21 işçinin öldüğü bildirildi.

13 Ocak 2019 Pazar 11:23
Çin'de maden ocağında göçük: Çok sayıda ölü var

Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 21 işçi hayatını kaybetti.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Şaanşi eyaletinin Şınmu kentindeki Baiji Mining Co. Ltd. şirketi tarafından işletilen Liciagou kömür madeninde dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi.

66 kişi kurtuldu, 21 ölü var

Kaza sırasında çalışan 87 işçiden 66’sı kurtarılırken, mahsur kalan 21 işçinin cesetlerine ulaşıldı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:23
  1. Çin Komünist Partisi
  2. maden ocağı
  3. maden ocağı göçük

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