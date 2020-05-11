  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Çin'de koronavirüs salgını devam ediyor

Koronavirüsün ilk çıktığı ülke olan Çin'de Jilin bölgesinin Şulan şehrinde 11 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine "yüksek riskli bölge" kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 03:55:00 -
Çin'de koronavirüs salgını devam ediyor

Jilin Bölge İdaresi, Şulan şehrinde hepsi aynı ailenin üyeleri ve bu aileyle yakın temasta bulunan kişiler olmak üzere 11 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Tehdit seviyesi yükseğe çıkarıldı

Açıklamada, "7 Mayıs günü Şulan'da 1 vaka tespit edildi, 9 Mayıs'ta 11 yeni vaka daha tespit edildi. Jilin bölgesi, epidemiyolojik durumu belirlemedeki devlet standartlarına uygun olarak Şulan şehrinin epidemiyolojik tehdit seviyesini ortadan yükseğe çıkarıyor" dendi.

Vuhan'da orta seviyeye çıkarılmıştı

Daha önce Vuhan'ın Dongxihu semtinde 16'sı asemptomatik 17 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine semtin epidemiyolojik tehdit seviyesi düşük seviyeden orta seviyeye yükseltilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı