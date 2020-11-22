Çin'de koronavirüs isyanı! Kaos görüntülendi
Çin'in Şangay şehrinde bulunan Pudong Havaalanı'nda 14 bin kişinin karantinaya alınması ve insanların kaçmaya çalışmasıyla yaşanan kaos görüntülendi.
Çinli aktivist Badiucao Twitter hesabından, "Şangay Pudong Havaalanı'nda iki COVID-19 pozitif vakası tespit edildikten sonra yaklaşık 14 bin kişinin karantinaya alındı" bilgisini paylaştı.
Bugün Shanghai Pudong Havalimanı'na zorunlu hale gelen koronavirüs testlerine başlandı ve test alanlarına itilen kitlelerin video görüntüleri sosyal medyada ses getirdi.