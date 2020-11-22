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Dünya Çin'de koronavirüs isyanı! Kaos görüntülendi
Dünya

Çin'de koronavirüs isyanı! Kaos görüntülendi

Çin'in Şangay şehrinde bulunan Pudong Havaalanı'nda 14 bin kişinin karantinaya alınması ve insanların kaçmaya çalışmasıyla yaşanan kaos görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:06:00 -

Çinli aktivist Badiucao Twitter hesabından, "Şangay Pudong Havaalanı'nda iki COVID-19 pozitif vakası tespit edildikten sonra yaklaşık 14 bin kişinin karantinaya alındı" bilgisini paylaştı.

Bugün Shanghai Pudong Havalimanı'na zorunlu hale gelen koronavirüs testlerine başlandı ve test alanlarına itilen kitlelerin video görüntüleri sosyal medyada ses getirdi.

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Yorumlar

ahmet bulut

ürettiği aşı ile kendi milletine derman olamayan çinden türkiye neden aşı ithal edecek?
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Sars

Covid değil SARS tespit edildi.
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