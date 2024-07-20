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Dünya Çin'de köprü çöktü: 12 ölü, 31 kayıp
Dünya

Çin'de köprü çöktü: 12 ölü, 31 kayıp

Yeniakit Publisher
2024-07-20 13:47:00 -
Çin'de köprü çöktü: 12 ölü, 31 kayıp

Çin'in Shaanxi eyaletinde şiddetli yağışın etkisiyle bir otoyol köprüsünün kısmen çökmesi sonucu araçların suya düşmesiyle 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kayboldu.

Çin'in Shaanxi eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı. Shangluo şehrindeki bir otoyol köprüsü, şiddetli yağış ve ani selin ardından dün yerel saatle 20.40 sıralarında çöktü.

Eyalet yetkililerine göre en az 17 araç köprünün altından geçen Jinqian Nehri'ne düştü. Kurtarma ekipleri, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı.

Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

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