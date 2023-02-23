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Dünya Çin'de kömür madenindeki göçükte can kaybı 5'e yükseldi
Dünya

Çin'de kömür madenindeki göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 13:26:00 -

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan özerk bölgesindeki Alxa League'de bulunan bir kömür madeninde dün meydana gelen göçükte bilanço artıyor. Çin devlet medyası, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini, 40 sağlık çalışanı ile 470'ten fazla kurtarma görevlisinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğünü aktardı.

Çin Başbakan Li Keqiang ise çökmenin nedeninin hızlı bir şekilde araştırılması talimatı verdi.

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