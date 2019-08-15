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Çin’de heyelan: 17 kişi kayıp

Çin’in Sichuan eyaletinde oluşan heyelanla demir yolu üzerine kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:39
Çin’de heyelan: 17 kişi kayıp

Çin’in Sichuan eyaletinde oluşan heyelanla demir yolu üzerine kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğu belirtildi.


Çin’in Sichuan eyaletinde kurtarma ekibi, dün öğle saatlerinde Ganluo ilçesinde bulunan Chengdu-Kunming demir yolunun bir bölümüne bölgede oluşan heyelan nedeniyle kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.


Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:39
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