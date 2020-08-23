Çin’de futbol normalleşti
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin’de futbol normale döndü.
Tüm dünyaya koronavirüsün yayılmasına sebep olan Çin’de futbol ile ilgili yeni karar alındı. Çin’de futbol müsabakaları normale döndü.
Bugün oynanan Beijing Guoan-Shanghai SIPG maçında, pandemi yok sayılarak tribünlere taraftar alındı.
Koronavirüs salgınını hiçe sayan binlerce taraftar karşılaşmayı izledi.
Shangai SIPG, Wang Shenchao ve Oscar'ın golleriyle maçı 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın tek golünü bir dönem Türkiye'de Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu kaydetti.
Suzhou'daki Olimpiyat Stadı'nda taraftarlara, stadyuma girerken karekodlarını okutmak ve maske takmak zorunlu kılındı.