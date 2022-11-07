Çin’de endüstriyel internetin büyüklüğü 620 milyar dolara ulaşacak

Yeni Akit Ankara

Beyaz kitapta, bu yıl endüstriyel internet sektörlerinin 1 milyon 50 bin 200 istihdam fırsatını sağlayacağı bildirildi. CAII’ne bağlı Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Gu Weixi yaptığı açıklamada, endüstriyel internetin sanayi ve tedarik zincirinin korunmasında önemli bir rol oynadığı ve ülkedeki dijital ekonominin önemli bir parçası haline geldiğini ifade etti.