Çin’de endüstriyel internetin büyüklüğü 620 milyar dolara ulaşacak
Çin Endüstriyel İnternet Akademisi (CAII) tarafından yayımlanan “Çin’deki Endüstriyel İnternetin Gelişmesi” başlıklı beyaz kitapta, 2022 yılında ülkede endüstriyel internetin yaratacağı katma değerin, 4.45 trilyon yuanı (yaklaşık 620 milyar dolar) bulabileceği ve ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 3.64’ünü oluşturabileceği belirtildi.
Yeni Akit Ankara
Beyaz kitapta, bu yıl endüstriyel internet sektörlerinin 1 milyon 50 bin 200 istihdam fırsatını sağlayacağı bildirildi. CAII’ne bağlı Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Gu Weixi yaptığı açıklamada, endüstriyel internetin sanayi ve tedarik zincirinin korunmasında önemli bir rol oynadığı ve ülkedeki dijital ekonominin önemli bir parçası haline geldiğini ifade etti.